Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'e kuvvetli sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'e kuvvetli sağanak uyarısı

03.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:00
Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'e kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas

çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde metrekareye ortalama 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu
Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Türkan Şoray Şevket Çoruh
Spor Babel Adem Ljajic Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'e kuvvetli sağanak uyarısı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:01:43. #1.15#
title