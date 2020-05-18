Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yapı denetim izinleri Kayseri'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzde 64,3'ünü, Sivas'ta yüzde 45,2'sini, Yozgat'ta yüzde 64,6'sını konutlar oluşturuyor.

Kayseri'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzde 64,3'ünü, Sivas'ta yüzde 45,2'sini, Yozgat'ta yüzde 64,6'sını konutlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2020 yılının ilk üç ayında Kayseri'de yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 353 bin 669 metrakare iken, bunun yüzde 64,3'nü yani 227 bin 576 metrakaresini konut, yüzde 15,6'sını konut dışı, yüzde 20'sini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kentte yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü ise 571 bin 340 metrekare.

Sivas'ta yapı ruhsatı verilen binaların yılın ilk üç ayında toplam yüzölçümü 59 bin 134 metrakere iken, bunun yüzde 45,2'sini konut, yüzde 42,9'sunu konut dışı ve yüzde 12'sini de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yozgat'ta ise yapı ruhsatı verilen 63 bin metrekarenin, yüzde 69,3'ünü konut, yüzde 20,8'ini konut dışı, yüzde 9,9'unu ise ortak kullanım alanları oluşturuyor.

Kaynak: AA