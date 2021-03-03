Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,01 arttı
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Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,01 arttı

03.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:27
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,01 arttı

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 2021 şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 2021 şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01 artış gerçekleşti.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,91 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,81 artış yaşandı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibarıyla 2021 şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 2,34 ile sağlık, yüzde 1,2 ile lokanta ve oteller ve yüzde 0,9 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri takip etti.

En çok düşüş ise yüzde 2,65 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti.

3 şehirde 2021 şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla sırasıyla yüzde 34,93 ile dolmalık biber, yüzde 25,41 ile limon ve yüzde 22,22 ile kabak olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 11,67 ile karnabahar ve yüzde 9,66 ile erkek mont oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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