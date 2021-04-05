Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,24 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,24 artış yaşandı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,1 artış yaşanırken, bir önceki aya göre ise yüzde 1,24 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibarıyla 2021 mart ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren yüzde 6,76 ile eğlence ve kültür olurken, bunu yüzde 3,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,51 ile ulaştırma ve yüzde 2,23 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,02 ile sağlık oldu.

3 kentte 2021 mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 63,99 ile karnabahar, yüzde 33,41 ile sivri biber ve yüzde 15,75 ile limon olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 21,12 ile kabak ve yüzde 17,88 ile salatalık oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin