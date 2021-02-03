Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta TÜFE yüzde 1,49 arttı
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Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta TÜFE yüzde 1,49 arttı

03.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:58
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta TÜFE yüzde 1,49 arttı

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,49 artış yaşandı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,49 artış yaşandı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 ocak ayında (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,59 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,67 artış gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayında TÜFE bir önceki aya ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,49 artış oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 ocak ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup, yüzde 6 ile sağlık olurken, bunu yüzde 3,16 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri, yüzde 2,73 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 2,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

En çok düşüş olan grup ise yüzde 3,91 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 36,7 ile mandalina, yüzde 16,8 ile salatalık ve yüzde 15,98 ile patlıcan olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 46,87 ile karnabahar ve yüzde 22,59 ile domates oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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