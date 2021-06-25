Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Kayseri'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 399 bin 525, bir önceki ay 398 bin 550, geçen yılın aynı ayında ise 383 bin 193 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 399 bin 525 taşıtın yüzde 62,52'sini otomobil, yüzde 1,65'ini minibüs, yüzde 1,31'ini otobüs, yüzde 17,12'sini kamyonet, yüzde 4,33'ünü kamyon, yüzde 4,95'ini motosiklet, yüzde 0,25'ini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 7,86'sını ise traktör oluşturdu.

Kayseri'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,24 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,26 oranında artış yaşandı.

Sivas'ta mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 43, bir önceki ay 167 bin 613, geçen yılın aynı ayında ise 162 bin 311 oldu.

Yozgat'ta ise mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 985, bir önceki ay 109 bin 724, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 410 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Deniz Poyraz Süleyman Soylu
Magazin Alişan Tolga Yüce Halit Ergenç Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:16:52. #1.15#

title