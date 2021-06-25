Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Kayseri'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 399 bin 525, bir önceki ay 398 bin 550, geçen yılın aynı ayında ise 383 bin 193 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 399 bin 525 taşıtın yüzde 62,52'sini otomobil, yüzde 1,65'ini minibüs, yüzde 1,31'ini otobüs, yüzde 17,12'sini kamyonet, yüzde 4,33'ünü kamyon, yüzde 4,95'ini motosiklet, yüzde 0,25'ini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 7,86'sını ise traktör oluşturdu.

Kayseri'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,24 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,26 oranında artış yaşandı.

Sivas'ta mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 43, bir önceki ay 167 bin 613, geçen yılın aynı ayında ise 162 bin 311 oldu.

Yozgat'ta ise mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 985, bir önceki ay 109 bin 724, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 410 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan