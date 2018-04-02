Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Araç Sayısı Arttı

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının geçen yıla göre arttığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri'de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 367 bin 623 oldu. Araç sayısı bir önceki ay 366 bin 418, geçen yılın aynı ayında ise 347 bin 919 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı sonu itibarıyla Kayseri'de trafiğe kayıtlı toplam 367 bin 623 adet taşıtın yüzde 62,8'ini otomobil, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 1,3'ünü otobüs, yüzde 16,9'unu kamyonet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 7,9'unu ise traktör oluşturdu.

Kayseri'de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 oranında arttı.

Sivas

Sivas'ta ise Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 157 bin 951 oldu. Araç sayısı bir önceki ay 157 bin 588, geçen yılın aynı ayında ise 150 bin 197 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 157 bin 951 adet taşıtın yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 4,3'ünü motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,2'sini ise traktör oluşturdu.

Sivas'ta şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,2 oranında arttı.

Yozgat

Yozgat'ta da şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 726, bir önceki ay 106 bin 553, geçen yılın aynı ayında ise 102 bin 781 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 726 adet taşıtın yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,9'unu kamyon, yüzde 3'ünü motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,7'sini ise traktör oluşturdu.

Yozgat'ta şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,8 oranında arttı.