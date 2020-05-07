Kayseri, Sivas ve Nevşehir için sağanak uyarısı

Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sivas il geneli ile Kayseri'nin kuzey ve Nevşehir'in doğu ilçelerinde sağanak etkili olacak.

Bu illerde metrekareye ortalama 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA