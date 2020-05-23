Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.
23.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:01
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde, beş ilin yüksek rakımlı bölgelerinde hafif zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edildi.
Kaynak: AA