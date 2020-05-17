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Kayseri Simya Kolejispor Antrenörü İsmail Göksu: "Hedefimiz BAL'a yükselmek"

Kayseri Simya Kolejispor antrenörü İsmail Göksu, "Geleceğe dönük çok güzel planlarımız var. Hedefimiz BAL'a yükselmek" dedi.

Kayseri Simya Kolejispor Antrenörü İsmail Göksu:
17.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:07

Kayseri Simya Kolejispor antrenörü İsmail Göksu, "Geleceğe dönük çok güzel planlarımız var. Hedefimiz BAL'a yükselmek" dedi.

Kayseri 2.Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Simya Kolejispor liglerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu sezon mücadele ettiği A Grubunda ilk 4 haftada namağlup tamamlayan Simya Kolejispor'un gelecek adına hedefleri büyük. Kayseri Simya Kolejispor Antrenörü İsmail Göksu, "İnsan sağlığı ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. Ama ben isterim ki ortam güzel olsun ve oynansın. Şampiyon olacak takımlar var, küme düşmeye oynayan takımlar var. En güzeli liglerin oynanıp, şekillenmesi. Geleceğe dönük çok güzel planlarımız ve hedeflerimiz var. 5 yıl içerisinde Bölgesel Amatör Lig (BAL)'e çıkmak. Niyetimiz Kayseri amatör liginde kalmak değil. 5 yıl sonunda BAL istiyoruz. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muaffak olmak istiyoruz ve istemek zaten başarmanın yarısıdır. Bunu gerçekten istiyoruz ve başaracağımıza da inanıyorum" dedi.

İsmail Göksu, "En önemli projemizde spor kompleksi kurmak. Okulumuzun yanında kulübümüz, sahalarımız, yüzme havuzu gibi projelerimiz var. Hedef yüksek olacaksa düşünceler de yüksek olmalı. Biz de bunları düşünüyoruz, başarılı olmakta istiyoruz. Nereye gidersek gidelim adımızdan söz ettiren bir kulüp olacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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