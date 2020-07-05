KAYSERİ Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu
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KAYSERİ Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu

Serinlemek için baraj gölüne girdi, kaybolduKAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Utan (21) ve arkadaşı Ahmet Beyit (25) boğulma tehlikesi yaşadı.

05.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:52

Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Utan (21) ve arkadaşı Ahmet Beyit (25) boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki balıkçılar Mustafa Utan'ı kurtarırken, Ahmet Beyit ise kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan'daki Yamula Baraj Gölü'nde yaşandı. İlçeye bağlı Hırka köyünde oturan Mustafa Utan ve arkadaşı Ahmet Beyit, sıcak havada serinlemek için Yamula Baraj Gölü'nde yüzmeye başladı. İki arkadaş bu sırada boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan balıkçılar, iki arkadaşın boğulduğunu fark ederek yardıma koştu. Balıkçılar Mustafa Utan'ı kurtarırken, Ahmet Beyit ise sudan çıkarılamayarak, gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa Utan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, barajda kaybolan Ahmet Beyit için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara, Konya'dan gelecek özel ekibin de katılması bekleniyor.

KAYSERİ Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu

Kaynak: DHA

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