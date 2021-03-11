Kayseri Serbest Bölgesi'nde şirket ortaklarına pay senetleri verilmeye başlandı
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Kayseri Serbest Bölgesi'nde şirket ortaklarına pay senetleri verilmeye başlandı

11.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:33
Kayseri Serbest Bölgesi'nde şirket ortaklarına pay senetleri verilmeye başlandı

Kayseri Serbest Bölgesi ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KAYSER A.Ş. şirket ortaklarına pay senetlerini teslim etmeye başladıklarını söyledi.

Kayseri Serbest Bölgesi ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KAYSER A.Ş. şirket ortaklarına pay senetlerini teslim etmeye başladıklarını söyledi.

Kısa adı KAYSER olan Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletmecileri A.Ş.'nin 1995 yılında kurulduğu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri hatta İç Anadolu Bölgesi için bir kazanç ve değer olan üretimi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve döviz getirisi ile Kayseri Serbest Bölgesi çok önemlidir. 18 Aralık 1995 yılında kurulan KAYSER çok ortaklı bir şirket olup, bu şirketin oluşturduğu hisse paylarına ilişkin çalışma tamamlanmıştır. Kayseri'de sanayi son derece önemli. KAYSER olarak şirket ortaklarına pay senetleri oluşturulmuş olup, her KAYSER şirket ortağına pay senetleri verilmeye başlandı. Bununla birlikte 26 Mart'ta yapılacak olan genel kurula katılabilecekler. Tüm Kayseri Serbest Bölge şirket ortaklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri'ye ve İç Anadolu Bölgesine önemli miktarda üretim yaparak döviz kazandıran şirket ortaklarına yapmış oldukları değerli çalışma ve yatırımlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kayseri Serbest Bölgesi'nde şirket ortaklarına pay senetleri verilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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