Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu

Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Serbest Bölge'de covid-19 aşı merkezi kuruldu.

Kayseri Serbest Bölge'de covid-19 aşı merkezi kuruldu.

Genel Müdür Mustafa Leba; Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile serbest bölge firmalarına ve çalışanlarına hizmet vermek için KAY-SER A.Ş. Konferans Salonu'nda Covid-19 aşılama merkezinin kurulduğunu söyledi.

Covid aşı vurulmak isteyen çalışanlar, aşı merkezine gelerek aşılarını oluyor. - KAYSERİ

Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu
Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 'virüs agresifleşti' diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Meral Akşener Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 13:09:03. #1.15#

title