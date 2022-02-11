Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Kayak sporcularından Ömer Faruk Karadoğan 07-09 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen U12 Kayak 1. Etap müsabakalarında Türkiye birincisi olarak başarıya imza attı.

ERZURUM (İHA) - Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Kayak sporcularından Ömer Faruk Karadoğan 07-09 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen U12 Kayak 1. Etap müsabakalarında Türkiye birincisi olarak başarıya imza attı.

Ömer Faruk Karadoğan'ın bu derecesi aynı zamanda Kayseri tarihinde bu kategoride elde edilen ilk derece oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyon sporcu Ömer Faruk Karadoğan'ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurum, Kayseri, Türkiye, Kayak, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title