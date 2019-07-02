KAYSERİ Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cenazesi, düştüğü yerden çıkarıldı

Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cenazesi, düştüğü yerden çıkarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Serkan Turan Timurbuğa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürdürüldü. Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, 30 Haziran Pazar günü, ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'nin olduğu bölgeye gitti. Timurbuğa, öğleden sonra, şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı. Selfie çekmek isterken, dengesini kaybeden Timurbuğa, yaklaşık 10 metre yükseklikten devkazanına düşerek, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Serkan Turan Timurbuğa'ya, 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı. Kayseri Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan bu sabah gelen polis dalgıçların katılımıyla arama çalışmaları, 3'üncü gün de sürdürüldü. Bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye geldi. İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'den bilgi alan Vali Günaydın, Olayın olduğu andan itibaren devletin tüm birimleri olaya müdahale etti. Konya'dan su altı ekipleri de geldi. Devlet Su İşleri, AFAD, jandarma, gönüllü kuruluşlar ve polis ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Dün akşam yaptığımız temaslar sonucu Mersin'den de bir ekip yola çıktı. Suyun sert düşmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise valilikle koordineli hareket ederek, arama çalışmalarına destek verdiklerini belirtip, Kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumda. Ailemizin beklentisine cevap vermek için gece gündüz çırpınıyoruz dedi.

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Haber-Kamera Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA