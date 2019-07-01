KAYSERİ Selfie çekerken şelaleye düşen genci aramalar sürüyor

Selfie çekerken şelaleye düşen genci aramalar sürüyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde Homurlu Şelalesi'nde dün akşam selfie çekmek isterken dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya düşen Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları sürüyor.

Yahyalı'da oturan Serkan Turan Timurbuğa, dün ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'ne gitti. Timurbuğa, saat 17.00 sıralarında şelanenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıkıp selfie çekmek isterken dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düştü. Timurbuğa, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün geç saatlere kadar yapılan aramalarda Timurbuğa'ya ulaşılamadı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı. Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan gelen polis dalgıçlar da sabahtan itibaren arama çalışmalarına katıldı. Yapılan aramalarda Timurbuğa'nın bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Ancak bölgenin çok dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışması yapılamadı.

Bunun üzerine suyun seviyesinin düşürülmesi amacıyla şelalenin üst tarafında suyun yönünü değiştirmek için çalışma başlatıldı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sürerken, Timurbuğa'nın yakınları ve arkadaşları ise umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA