Kayseri Şekerspor Kulübü Güreş Şampiyonasında Takım Halinde Türkiye Üçüncüsü Oldu

25.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:35

Kayseri Şekerspor Kulübü Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye 3.'sü oldu.



Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Şampiyonada 2 Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçisi Abdullah Toprak ve Onur Atalay 63 kilo mücadelesinde karşı karşıya geldi.



Abdullah Toprak 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Onur Atalay ise Türkiye İkincisi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA