Kayseri Şekerden Türkiye'de İlk; Elektrik Üretiminde Verimli ve Çevreci Kazan Projesi

26.08.2019 11:08

Türkiye'de Şeker sektöründe bir ilk olan dönüşüm projesi Çevre dostu Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirildi.



Kömür kazanlarındaki 65 yıl önceki teknolojinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ülkemizdeki Hava kalitesinin yükseltilmesi kriterlerine uygun olarak Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirilen dönüşüm projesi, Türkiye'de Şeker Sektöründe bir ilk olması hasebiyle önem arz ediyor.



Kayseri Şeker Fabrikasının 1955 yılında İlk Kuruluşunda Fransız Fives Lille firması tarafından imalatı yapılan ve fabrikanın enerji üretiminin katı yakıt ile karşılanan kısmını sağlayan 3 adet Kömürlü kazanın, daha verimli ve çevreci bir şekilde yanmasını sağlayacak modernizasyonu gerçekleştirildi.



Doğalgaz tüketimini azaltacak olan ve Yerli Kömür yakılarak elektrik enerjisi elde edilen Kömür kazanlarının verimlilikleri artırılması yanında CO (Karbonmonoksit) salınımları düşürülerek çevreye duyarlı verimli kazanlar haline dönüştürüldüğü belirtildi.



Türkiye'de Şeker sektöründe bir ilk olan bu Proje Çevre dostu Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirilmesi Kayseri Şeker'in Çevre duyarlılığı açısından çok önemli bir çalışma olarak yerini aldı.



75 ton/saat buhar üretimi ile maksimum kapasitede 5.4 MW/saat elektrik enerjisi üretmekte olan 1955 model 3 Kömür kazanı, Kayseri Şeker ile ABD Reaction Engineering firması arasında yapılan anlaşma kapsamında 34 mavi 6 beyaz yaka personelin bir yıllık çalışmaları sonucunda 65 nci kampanya dönemine hazır hale getirildi.



3 Milyon TL yatırım bedeli olan proje ile Kazan verimlilikleri Yüzde 5 oranında artırılmış. Daha az kömür kullanılarak daha fazla enerji üretilmesi sağlanmıştır. Projenin yaklaşık 3 yılda kendini amorti etmesi beklenmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA