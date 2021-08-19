Kayseri Şeker, yenilenen aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu sağlayacak
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Kayseri Şeker, yenilenen aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu sağlayacak

Kayseri Şeker, yenilenen aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu sağlayacak
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin, yenilenen aydınlatma sistemleri sayesinde enerji tasarrufu sağlayacağı bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin, yenilenen aydınlatma sistemleri sayesinde enerji tasarrufu sağlayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sanayi kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker, verimli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kayseri Şeker, bünyesindeki Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarında bulunan 4 bin 613 eski tip aydınlatma armatürünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduğu Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) kapsamında, yeni nesil ve çok daha verimli olan LED armatürler ile değiştirdi.

Bu değişimle yılda 1 milyon 744 bin 93 kilovat enerji tasarrufu sağlanacak. LED armatürlere ödenen ücretin de bu sayede 2 yıldan daha kısa sürede telafi edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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