Kayseri Şeker, yem bitkileri temini için bölge çiftçilerinin gelirine 11 milyon TL katkı sağlıyor

Kayseri Şeker iştiraklerinden Pandoğa şirketinin yıllık ihtiyacı olan 3 bin ton arpanın bir kısmını karşılayacak olan 700 dekar araziye ekimi yapılan larende cinsi arpanın hasadına başlandı.

Kayseri Şeker- Pandoğa şirketi bünyesinde hizmet veren Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği, Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği, İncesu Gebe düve çiftliği olmak üzere üç çiftlikte yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan bulunmakta olup bu tesislerin kaba ve kesif yem ihtiyaçları bölge çiftçilerinden karşılanmaktadır. Kayseri Şeker bünyesindeki üç tesisin ihtiyacı olan 2 bin 500 ton yoncanın tamamı ile ihtiyaç olan arpanın bir kısmı kuruma ait arazilerde üretilirken bölge çiftçilerinden; kaba ve kesif yem için 3 bin ton arpa, 24 bin ton mısır silajı, bin ton danelik mısır, 3 bin ton sap balyası alımı yapılarak yaklaşık 11 milyon TL katkı sağlanmakta olduğu belirtildi. Konu ile ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada; "Her üç tesisimiz, bölgemiz için önemli bir yatırım olması yanında tesislerin ihtiyacı olan yem bitkilerinin bölge çiftçilerimizden alınarak onların üretimlerine katkı sağlanması ve hayvancılık konusunda da rol model bir yatırım olma özelliğini de taşımaktadır. En büyük hedefimiz Türk çiftçisinin gelirini artırmak, işini kolaylaştırmak ve geliştirmek, ileri tarım uygulamalarını yapma ve başarma konusunda dünya ile yarışır hale getirmektir. Bu güne kadar yaptığımız pek çok uygulama ve başardıklarımızla Kayseri Şeker, Şeker sektöründe ve kooperatifçilikte Türkiye'de örnek noktaya gelmiştir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA