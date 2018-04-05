Kayseri Şeker, Rol Model Uygulamalarıyla Şeker Sektörünün Umudu Olmaya Devam Ediyor

1992 yılında yapılan özelleştirme sonucunda Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından devralınarak son yıllarda yakaladığı yükseliş trendi ile başarılı bir rol model ve sektöründe lider konumuna gelmeyi başaran ve şu anda şeker sektöründeki payı yüzde 14 seviyesinde olan Kayseri Şeker bu başarısını bünyesine yeni fabrikalar katarak taçlandırmak istiyor.

Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerinde yaklaşık 80 bin üyesi bulunan ve her yıl yaklaşık on bin çiftçi ile sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan Kayseri Şeker'in son yedi yılda yaptığı örnek uygulamalar sayesinde batmış, bitmiş bütün malvarlığına haciz konmuş bir fabrikayı Kayseri'de vergi rekortmeni yapmayı, Varlık Fonundaki kurumlar arasında yer almasını, kampanya döneminde 3500 çalışanıyla istihdama katkıda Kayseri birincisi olmayı, Öz kaynak kullanımında Yüzde doksanlara varmayı, Pancar Kooperatifi ve şirketlerle birlikte Kayseri Şeker topluluğu olarak bir yıllık cirosunu 1.5 milyar TL'ye çıkarmayı başarmıştır.

Kamuya ait şeker fabrikalarından Birinci guruptaki Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları için Özelleştirme idaresine yapılan başvuruyu "Kayseri Çiftçisi adına yapılan bir müracaat" olarak değerlendiren, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye'de bu iş en başarılı bir şekilde yöneten kuruluş konumundayız. Çiftçimiz, çalışanımız bizim çalışmalarımızdan oldukça memnun. İnanıyoruz ki Devletimiz de bizim çalışmalarımızdan memnundur. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası yüksek oranda kar sağlayan ve aynı zamanda Devletine de yüksek oranda vergisini verme şerefini taşıyan bir kuruluştur. Biz, bu çalışma ortamını daha geniş bir coğrafyada gerçekleştirelim, daha fazla fabrikalarda bu başarıyı ortaya koyalım, Kayseri Şekerin çiftçilerine sağladığı ortamdan diğer bölgelerin çiftçileri de istifa etsin istiyoruz" dedi.

Bilindiği üzere Kayseri Şeker, Şeker pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçisinin yanında olmakla kalmayıp, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilere; Gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında, çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde Faizden kurtarma avansı da veriyor.

Ayrıca; Şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesinin yolunun şeker pancarı tarımının tarladan sofraya kadar olan aşamalarının dünya standartlarına uygun hale gelmesinden geçtiğine inanan Kayseri Şeker yönetimi, öncelikli olarak çiftçilere Şeker pancarı ekiminde münavebeye riayet, tarla hazırlığı, coğrafi şartlara uygun tohum seçimi, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele uygulamaları, ekim-söküm ve nakliye esnasında zayiatların önlenerek verimliliğin artırılması, pancarda şeker oranının yükselmesi, Randevulu söküm ve tesellüm uygulaması konularında da uzmanları çiftçilerle buluşturmak suretiyle sürekli eğitim seminerleri düzenliyor.

Şeker Pancarı tarımında sektöründe güçlü kuruluş olan Kayseri Şeker, Bölge çiftçilerinden gelen yoğun talep üzerine yatırım planlaması dahilinde kuru fasulye, nohut, arpa, danelik mısır, yulaf, gibi ürünlerde sözleşmeli olarak ekim dönemi başlatarak sözleşmeli olmasa da çiftçilerin ürettiği mercimek, silajlık mısır, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği yanında buğday vb. tahılların da değerlenmesine 3 bölgedeki 80 bin tonluk Lisanslı depolarıyla da büyük katkı sağlamaya başlaması bölgedeki tarım sektörünün canlanmasına sağladığı katkılarla çiftçinin bu alanda da umudu haline gelmeye başladığı görülüyor.

Yönetim Kadrosu, Çiftçileri, çalışanları, teknik kadrosu ile hep birlikte başarıyı yakalayan Kayseri Şeker'in başarısı şeker sektörünün geleceği açısından da önemlidir.

Sektörün şu anda en büyüğü olmamakla birlikte en güçlü kuruluşlarından bir tanesi konumunda olan Kayseri Şeker'in şeker sektörüne de sahip çıkmak gibi bir misyon üstlenmesi takdirle karşılanıyor. Bu sektörün disiplinli bir şekilde yürümesi ancak Kayseri Şeker gibi kuruluşların sahip çıkması, önderlik, rehberlik, liderlik yapmasıyla mümkün olabilir. - KAYSERİ