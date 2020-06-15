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Kayseri Şeker, pancar çiftçisine 64 milyon lira çapa avansı ödedi

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin, 2020-2021 kampanya dönemi kapsamında Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarına bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgedeki 14 bin 900 çiftçiye, 64 milyon lira çapa avansı ödediği bildirildi.

Kayseri Şeker, pancar çiftçisine 64 milyon lira çapa avansı ödedi
15.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:42

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin, 2020-2021 kampanya dönemi kapsamında Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarına bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgedeki 14 bin 900 çiftçiye, 64 milyon lira çapa avansı ödediği bildirildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, fabrika olarak pancar tohumlarının toprakla ilk buluştuğu andan, ürünün fabrikaya teslim edildiği ana kadar üreticilere destek olduklarını kaydetti.

Pancar tarlalarında çapa yapılan bugünlerde, işçilerin alın teri kurumadan karşılığını almaları için 64 milyon lira çapa avansı ödediklerini vurgulayan Akay, "Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için adeta can suyu niteliği taşıyor. Bu doğrultuda ilk tohumun ekildiği günden bugüne kadar Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarımızda sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren 14 bin 900 çiftçimize toplamda 256 milyon lira avans ödedik. Bundan sonraki ayni ve nakdi avans ödemelerimiz de zamanında yapılacaktır. Çiftçilerimize bereket olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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