Kayseri Şeker İso Sıralamasında İlk 100 Arasına Girdi

Kayseri Şeker Fabrikasının, İstanbul Sanayi Odası'nın 2017 araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi 500 sanayi kuruluşu arasında üretimden satışlar sıralamasında ilk yüz arasına girdiği açıklandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, İstanbul Sanayi Odasının 2017 araştırma sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada; "İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması"nda Kayseri Şeker üretimden satışlarda 1.277.149.733 TL ciro ile 99 ncu sırada yerini alırken, öz kaynak kullanımı sıralamasında ise 66. sırada, karlılıkta ise 422 kuruluş arasında ülke genelinde 117'nci sırayı alarak Türkiye'nin devleri arasında yerini almıştır" dedi.

Kayseri Şeker'in istihdama da önemli katkılar sunduğunu belirten Akay, "Şirketlerin geleceklerini planlamada dışa bağımlı olmadan öz kaynaklarla planlama yapmak şirket öz güveninin gelişmesini sağlamaktadır. Şirketler büyümek için borç veya öz kaynak finansmanını kullanmak zorundadır. Şirketler büyümeyi iyi bir gelişme olarak görmektedirler, hatta daha çok ve daha hızlı büyümenin daha iyi olduğunu düşünürler. Ancak önemli olan şirketin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olmasıdır. Biz Kayseri Şeker olarak sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Kayseri Şeker çiftçinin malıdır, Milletin malıdır dolayısıyla Milli bir kuruluş olarak başarılarına Çiftçisinden ve Milletinden aldığı güç ile devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ