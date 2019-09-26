Kayseri Şeker'in Şarkışla'daki Pancar Hasat Günü'ne Sivas Valisi de Katıldı

26.09.2019 15:12

Kayser Şekerin 65. Kampanya döneminin başlamasıyla birlikte pancar tarlalarında söküm heyecanı Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Nevşehir ve Amasya İllerindeki 21 Bölgede başladı.



Sivas Şarkışla İlçesinde pancar hasadına ise Şarkışla-Çorak küme mevkiinde Ömer Osman Şahinoğlu'na ait pancar tarlasında şenlik havasında başlandı.



Şarkışla Şeker Pancarı hasat günü etkinliğine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Gıda Tarım İl Müdürü, Sivas İl ve Şarkışla İlçe Protokolü, Ziraat Odaları, Nakliyeci Kooperatifleri temsilcileri ve bölge çiftçiler katıldı.



Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifine ait 6 sıralı pancar söküm makinası ve maus ile yükleme yapılan pancar hasadı gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Pancar söküm makinası ve maus makinası kullanarak hasat dönemini başlattı.



Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan Şarkışla İlçesindeki tarla günü etkinliğinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; Şeker Pancarı ve sözleşmeli tarımın Sivas İli ve Ülke tarımı bakımından önemine dikkat çekti.



Vali Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü; Şeker Pancarı tarımının Sivas İli ekonomisine olan katkısını Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay 200 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. Bu çok güzel bir rakam Hak edilen bir üründe katkı varsa o katma değer oluyor işte çiftçinin cebine giriyor çiftçi esnafa veriyor esnaf başkalarına derken ciddi bir katkı bu döngü oluşmaktadır. İktisat teorilerinde bir paranın 4 kat getirisi vardır. 200 milyon TL, 800 milyonluk bir etki oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu bir emekle bir gayretle bir samimiyetle olmaktadır. İşin özünü şöyle söylemek istiyorum çiftçinin yanındayız çiftçinin yüzü gülerse burada huzur ve bereket daha da artar. Çiftçimizin iyi günde de kötü günde de yanındayız. Dolayısıyla yollar uzak olsa da, uzak mesafeler olsa da, mekanlar farklı olsa da gönlümüz yüreğimiz buralarda, üretenin yanında çiftçinin yanındadır. Ben Kayseri Şeker Fabrikasına ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Samimi içten çalışıyorlar katma değer üretiyorlar. İşin özü de budur zaten katma değer üretmek. Hazır tüketici bir toplum değil üreten bir toplum olmamız lazım. Sözleşmeli besicilik, sözleşmeli üreticilik bu kavramlar daha da gelişecek işte bu yaptığı yatırımlar zamanla meyvesini daha da verecek inşallah.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da pancar tarlasında çiftçilerin adeta şenlik havasında bir araya gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.



Çiftçinin bin bir zahmetle alın teriyle yaptığı işin gerçekten değerli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü; Elimizden geldiği kadar biz çiftçimize katkı sağlamaya, destek vermeye çalışıyoruz. Sayın Sivas Valimizin Şarkışla'daki çiftçimizin tarlasına kadar teşrif ederek bu mutlu günümüzde bizlerin, çiftçinin yanında olmasını çok değerli ve anlamlı buluyorum. Bunu Sayın Valimizin Çiftçiye ne kadar önem verdiğinin bir ifadesi olarak görüyoruz. Bu destekleri bizim çalışmalarımıza da bir motivasyon ve enerji yükleyecektir. Bunun sonucunda da daha fazla çiftçimize hizmet edeceğiz. Bu bölgeye daha fazla hizmet edeceğiz.



Bilindiği üzere Sivas, Kayseri Şeker Fabrikasının çok önemli bölgelerinden birisidir. Sivas'a bağlı ilçeler, köyler bizim için çok önemlidir. Sivas bölgesinde 6 ilçede yaklaşık 67 köyde 2 bin 78 çiftçimiz bizimle sözleşmeli üretim yapıyor. Gerek Kayseri Şeker Fabrikası gerekse Turhal Şeker Fabrikası'na Sivas'ta yaklaşık 650 bin ton pancar üretimi gerçekleşecek. Bunun değeri ise bu sene için 220 milyon lira olacaktır. Bunun bu bölgeye çok önemli bir ekonomik girdi olduğunu düşünüyorum dedi.



Şeker Pancarı hasadının hayırla başlayıp sona ermesi için yapılan Duanın ardından misafirler topluca yer sofrasına oturarak çiftçinin ikramını kabul ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA