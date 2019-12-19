Kayseri Şeker'in kredi notu "A" ve "A2" oldu

19.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06

Türkiye'nin önemli çiftçi kooperatiflerinden Kayseri Şeker, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ (TURKrating) tarafından uzun vadeli ulusal kredi derecelendirmede TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme de ise TR A2 notunu aldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, TURKrating, Kayseri Şeker'in 30 Nisan 2019 bilançosu, şirket kuruluşu, ortaklık yapısı, geleceğe yönelik yatırım planlamaları ve hedefleri gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, Kayseri Şeker'i yatırım yapılabilir ve güçlü borç ödeme kabiliyetine sahip kuruluş olarak belirledi, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu ise TR A2 olarak açıkladı.

TURKrating tarafından açıklanan raporda, Kayseri Şeker'in, bir önceki dönem 437 milyon lira olan ticari alacaklarının 30 Nisan 2019'da yüzde 121,3 artışla 969 milyon liraya yükseltildiği ve finansal toplam yükümlülüklerinin bir önceki döneme göre 2,5 kat büyüyerek 1,37 milyar lira seviyesine yükseldiği bilgilerine de yer verildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kredi notu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayseri, Boğazlayan ve Turhal fabrikalarıyla günlük 34 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip Kayseri Şeker, Türkiye üretim kotasının yüzde 16,3'ünü karşılıyor ve sektöründe üçüncü sırada yer alıyor. Konsolide aktif büyüklüğümüz 2016 yılından itibaren her dönem istikrarlı bir oranda büyüdü. Son dönemde ise Turhal Fabrikası'nın satın alınması ve ticari alacak düzeyindeki artışların ağırlıklı etkisiyle yüzde 63 büyüyerek konsolide aktif büyüklüğümüzü 3,3 milyar liraya yükselttik. Turhal Şeker Fabrikası'nın bünyemize dahil olmasının ardından yüzde 39,1 artışla 1,25 milyar liraya ulaşan maddi duran varlıklarımız ve yine Turhal'ın sahip olduğu A kotasının değeri olan 276 milyon liranın maddi olmayan duran varlıklara eklenmesi aktif büyümemizde etkili oldu. Kısa vadeli kredilerinin 500 milyon liralık kısmının, mali dönem kapanmadan uzun vadeli finansmana dönüştürme çalışmalarına ise devam ediyoruz."

Kaynak: AA