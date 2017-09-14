Kayseri Şeker'in 63. Pancar Alım Kampanyası

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 63. Pancar Alım Kampanyası, Kireç Ocağı açılış töreni ile gerçekleştirildi.



Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, Kireç Ocağı önünde gerçekleştirilen törenin ocağın ateşlenmesi ile başladığı ifade edildi.



Törene, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, birim müdürleri ile çok sayıda çalışan katıldı.