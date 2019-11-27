"Kayseri Şeker'in 3 fabrikası birbiriyle yarışıyor"

27.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:40

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, randevulu sistemin bu yıl üçüncüsünü uyguladıklarını söyleyerek bu sistem sayesinde ekonomiye 10 milyon TL katkı sağladıklarını kaydetti. Bünyesindeki 3 fabrikanın verimlilik ve randıman anlamında birbirleriyle yarıştığını da kaydeden Akay; "Bu sene 3 fabrikamızda verimlilik ve randıman konusunda birbiriyle yarışıyorlar. Türkiye'deki 33 tane şeker fabrikası içerisinde verimlilik ve randımanda en iyi seviyede olduğumuz inancındayız" dedi.



Bünyesinde bulunan Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında günde toplam 35 bin ton pancar işlendiğini ve 5 bin tonun üzerinde şeker üretildiğini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçi ve personelin morallerinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Akay, çalışmaların gayet güzel ilerlediğinin de altını çizerek; "Çalışmalar Allah'a şükür gayet güzel gidiyor. Bunun için çalışanlarımız oldukça gayret gösteriyor, fedakarlık yapıyor, özveriyle çalışıyorlar. Bu sitemimiz 3 fabrikada en başarılı şekilde çalışıyor. Aşağı yukarı kampanyamızın 3'te 2'lik kısmını tamamladık. 3'te 1'lik kısmını kazasız belasız tamamlamayı ümit ediyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası 3 fabrikasında günde toplam 35 bin ton pancar işliyor. Her gün aşağı yukarı 5 bin tonun üzerinde şeker üretiliyor. Şuana kadar ürettiğimiz şekerler depolarda muhafaza edilmeye başlandı. İnşallah onların satışı da zaman içerisinde gerçekleşecek. Bu kampanya sürecince 3 fabrikamızda 4 bin çalışanımız var, şirketlerimizle beraber 4 bin 532'yi buluyor bu sayı. Personelimiz oldukça moralli, işe 4 elle sarılmış vaziyette. Kayseri Şeker biliyorsunuz geçen sene Turhal Şeker Fabrikasını aldı ve 'Özelleştirmenin yüz akı ' sloganını kullandı. Bu sene de aynı şekilde geçerli" dedi.



Randevulu sistemle ekonomiye 10 milyon TL katkı



Randevulu sistemin birçok faydasının yanı sıra ekonomiye de ciddi anlamda fayda sağladığının altını çizen Akay; "Randevulu sistemin ülke ekonomisine katkısı; "Randevulu sistemin bu sene üçüncüsünü uyguluyoruz. Buna çiftçilerimiz de oldukça adapte oldular. Tabi bu sadece çiftçileri ilgilendiren bir durum değil. Aslında sistemin tamamını ilgilendiren bir durum. Çiftçinin tarlada pancarını sökmesi, onun nakliyesi, nakledilmesi. Bunların getirmiş olduğu kolaylık sadece çiftçilerle ilgili değil. Fabrikadaki sistemin işleyişi açısından, personelin düzeni açısından önemli. En önemlisi de nakliyeciler açısından önemli. Nakliyeciler gelip günlerce beklemek durumunda kaldıkları zamanlar yaşanıyordu. Şimdi, birkaç saatlik süre içerisinde nakliyeciler randevulu sistem sayesinde pancarı getiriyorlar, boşaltıyorlar ve gidiyorlar. Günde birkaç sefer yapma fırsatını buluyorlar. İşin kolaylaşmasının yanında randevulu sistemin ekonomiye olan katkısını da değerlendirmek lazım. Şeker pancarı eğer belli bir süre içerisinde sökülüp işlenmezse içindeki şekerin kaybolmasına sebebiyet veriyor. Bu sene havalar oldukça sıcak ve kurak gidiyor. Onun için de bunun muhafazası açısından önemli sorunlar yaşanabilir. Bunu randevulu sistemle belli bir düzen içerisinde yaptığımız için şeker pancarımız herhangi bir şeker kaybına uğramadan işlenme imkanı buluyor. Eskiden şeker pancarları gerek fabrikalarda gerek kantarlarda silolanır ve sabahları üzerinden duman çıkmaya başlardı. Bu şekerin yanması demekti. Şimdi gerek bizim kantarlarımızda gerekse fabrikalarımızdaki silolarımızda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü sirkülasyon çok iyi bir şekilde sağlanıyor, randevulu sistem sayesinde. Bizim tespitlerimize göre asgari 10 milyon TL tutarında ekonomiye katkı sağladığı inancındayız. Tabi bunu çiftçimizle paylaşıyoruz. Çiftçimize bunu prim olarak aktarıyoruz. Bunun fabrikaya bir faydası olmuyor, çiftçiye aktarıyoruz. Çünkü bunun sıkıntısına çiftçi katlanıyor. Ekonomik faydanın yanında en önemli olan hususlardan bir tanesi mauslu yükleme ki randevulu sistemin temelinde mauslu yükleme var. Mausla yükleme tarlada yapılıyor, pancarın verimli toprağı tarlada kalıyor. Onun kamyonlarla fabrikaya ya da kantara taşıma durumu olmuyor. O toprakları da tekrardan dağlara, taşlara taşımak zorunda kalıyorsunuz. O verimli toprakları hem zayi ediyorsunuz, hem iki kere taşıyarak önemli bir nakliye maliyetine katlanıyorsunuz. Bizim uyguladığımız randevulu sistem, bunu da çözmüş bir sistem. Verimli toprakların korunması, erozyonun önlenmesine katkı sağlanması açısından çok önemli katkısı olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.



"3 fabrikamız birbirleriyle yarışıyor"



Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'nın verimlilik ve randıman anlamında birbirleriyle yarıştığını vurgulayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay başarıyı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Kampanya değeri, "Bu sene 3 fabrikamızda verimlilik ve randıman konusunda birbiriyle yarışıyorlar. Bunu da en başarılı şekilde gerçekleştiriyorlar. Türkiye'deki 33 tane şeker fabrikası içerisinde verimlilik ve randımanda en iyi seviyede olduğumuz inancındayız. Şimdi 3 fabrikamız da bu noktada birbirleriyle yarışıyorlar. Böyle bir başarı elde ediliyor. Bu da sonuçta ilave şeker olarak bize dönüyor. Nitekim bu işin sonucunda da gerek randevu sistemindeki uyguladığımız sistemler gerekse randıman, verimlilik, işletmelerin başarılı şekilde yürütülmesi sonucunda ve tabi çiftçimizin üretim katkısı sonucunda sanıyorum bu sene Türkiye'de C şekeri üreten yegane kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası olacak. Bu başarıyı sağlayan çiftçimize, çalışanlarımıza, ekibimize, yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA