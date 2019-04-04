Kayseri Şeker Heyetinden Sivas Valisine Ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker heyeti, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan Kayseri Şeker heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri Şeker'in sektördeki başarısından dolayı tebrik etti ve Sivas'ın tarım potansiyelini harekete geçirmek için yapılacak ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki çalışmalar ve Şeker Pancarı tarımında kampanya çalışmaları ve Sivas Bölgesinin ekonomisine katkıları konusunda bilgilendirme yaptı.

Vali Salih Ayhan'ı ziyarete Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinden Halis Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Nizamettin Çatak da katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA