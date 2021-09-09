İnsansız tarım robotu geliyor
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İnsansız tarım robotu geliyor

İnsansız tarım robotu geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şeker ve ADF Mühendislik işbirliği ile TÜBİTAK-TEYDEB 1501 kapsamında desteklenen projeyle otonom (insansız) tarım robotu çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Şeker ve ADF Mühendislik işbirliği ile TÜBİTAK-TEYDEB 1501 kapsamında desteklenen projeyle otonom (insansız) tarım robotu çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Şeker 4'ncü Tarla Günleri etkinliklerinde prototipinin tanıtımı yapılan otonom (insansız) tarım robotu pancar tarımında Dünya çapında ilk örnek çalışma özelliği taşıyor. Rekolte tahmininden, görüntü işleme ile erken hastalık tespitine, nem ve sıcaklık ölçümünden, ilaçlamaya varıncaya kadar pancar tarımında Türkiye'de ve Dünya'da ilk olma özelliği taşıyan tarım robotu görücüye çıktı. Kayseri Şeker AR-GE Merkezi ve ADF Mühendislik iş birliği ile 2019 yılında çalışmaları başlatılan TUBİTAK-TEYDEP 1501 destekli proje kapsamında otonom (insansız) tarım robotu tasarım çalışmaları devam ediyor. Kayseri Şeker'in bu yıl dördüncüsü düzenlenen tarla günleri etkinliklerinde tanıtımı yapılan otonom (insansız) tarım robotu; pancar tarlasında rekolte tahmini, nem ve sıcaklık ölçümü, ilaçlama, toprak analizi, görüntü işleme teknolojisi ile hastalık tespiti ve anlık müdahale ile ergonomik ilaçlama yapılması gibi birçok işlevi üzerinde barındırıyor. Enerji bataryaları ile kendi kendini şarj eden ve 24 saat aralıksız çalışabilen İnsansız Tarım Robotu GPS uygulaması ve yapay zeka sistemi ile yaptığı analizleri veri tabanına işleyerek cep telefonları ya da tabletler üzerinden çiftçilere bulundukları noktalardan anlık bilgilendirme rahatlığını sunması da öngörülüyor.

Kayseri Şeker AR -GE Merkezi'nin ADF Mühendislik ile birlikte yürüttüğü projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje şeker pancarı alanında belirlenen özellikler kapsamında dünyada ilk örnek olmayı hedefliyor. - KAYSERİ

İnsansız tarım robotu geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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