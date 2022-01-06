Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.
Basın mensuplarının salona alınmadığı duruşmada, sanık L.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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