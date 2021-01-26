Kayseri Şeker Fabrikasının, FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi
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Kayseri Şeker Fabrikasının, FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi

26.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:46
Kayseri Şeker Fabrikasının, FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikası eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikası eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna sanık yakınlarını ve basın mensuplarını almadı.

Duruşmada Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyeleri tanık olarak dinlendi.

Suçlamaları reddeden sanık L.B, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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