Kayseri Şeker Fabrikası'nda 67. kampanya dönemi başladı - Haberler
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Kayseri Şeker Fabrikası'nda 67. kampanya dönemi başladı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri Şeker Fabrikası'nda 67. kampanya dönemi başladı

Kayseri Şeker Fabrikası'nda 85 gün sürecek 67'nci kampanya dönemi törenle başladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nda 85 gün sürecek 67'nci kampanya dönemi törenle başladı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, pancar alım sahasında gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yeni kampanya döneminde 1 milyon 128 bin ton pancar işleyerek, 165 bin ton şeker üretileceğini belirtti.

Şeker fiyatında beklenen artışın henüz gerçekleşmediğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Çiftçinin helal kazancını, alın terini değerlendirmek için bugün işte bir başlangıç yapıyoruz. Geçen hafta Boğazlıyan fabrikamızın, bugün de Kayseri fabrikamızın kampanyasını başlatıyoruz. 3 Ekim itibariyle de Turhal fabrikamızda daha geniş katılımlı bir törenle kampanyamızı başlatacağız. Üç fabrikamızda çiftçimizin helal kazancını, alın terini en iyi şekilde değerlendirmek için çarklarımız dönmeye başlayacak."

Pancar taban fiyatının 420 lira olarak açıklanmasıyla birlikte geçen yıla göre bu yıl 400-450 milyon lira gibi bir maliyet artışı olacağına dikkati çeken Akay, şeker zammının kaçınılmaz olduğunu, aksi durumda söz konusu maliyet yükünün şeker fabrikalarını çok ciddi sıkıntıya düşüreceğini aktardı.

Akay, Cumhurbaşkanlığı Gıda Komitesinin toplanıp şeker fiyatlarını konuştuklarına dair haber aldıklarını, bunun olumlu yönde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Törende fabrikaya ilk pancarı getiren Hakan Sevinç, Mehmet Asker ve Recep Aslan'a ödül verildi.

Dua ve kurban kesiminin ardından fabrikaya ilk pancarın alınmasıyla program sona erdi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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