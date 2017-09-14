Kayseri Şeker Fabrikası Kireç Ocağı 63. Kez Ateşlendi

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 63. Pancar Alım Kampanyası'na başlayacak olmasının ilk etabı ve fabrikanın çalışmasına imkan tanıyan Kireç Ocağı, düzenlenen tören ile ateşlendi.



Kayseri Şeker Fabrikası Kireç Ocağı önünde gerçekleştirilen törene, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür vekili Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Birim Müdürleri ile çok sayıda çalışan katıldı. - KAYSERİ