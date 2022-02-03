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Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

Kayseri Şeker Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile Kayseri Şeker personeline genel trafik kuralları, güvenli sürüş, araç güvenliği ve yaya önceliği konularında eğitim verildi.

Kayseri Şeker Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile Kayseri Şeker personeline genel trafik kuralları, güvenli sürüş, araç güvenliği ve yaya önceliği konularında eğitim verildi.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, '2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında gerçekleştirilen eğitim iki oturum halinde yapıldı.

Eğitim de kazalarda hayat kurtarma bakımından en önemli güvenlik sistemlerinden olan emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde sürücülerin, üst geçitler de yayaların uyması gereken kurallar, hem yayanın, hem de sürücünün trafikte araç kullanırken ya da yürürken telefon kullanması durumunda oluşan riskler üzerinde özenle duruldu. Emniyet kemeri simülasyon aracı ile örnek kaza anı gösterildi. - KAYSERİ

Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

15 Temmuz Şehitleri, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri Şeker, Yerel, Güncel, Haber

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