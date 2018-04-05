Kayseri Şeker Fabrikası Aş, Özelleşecek Şeker Fabrikalarına Talip

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin bünyesine yeni fabrikalar katmak istediği bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerinde yaklaşık 80 bin üyesi bulunan ve her yıl yaklaşık 10 bin çiftçi ile sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan Kayseri Şeker'in son yedi yılda örnek uygulamalara imza attı.

Bu örnek uygulamalar sayesinde batmış, bitmiş bütün mal varlığına haciz konmuş bir fabrikayı Kayseri'de vergi rekortmeni yapmayı, Varlık Fonu'ndaki kurumlar arasında yer almasını, kampanya döneminde 3 bin 500 çalışanıyla istihdama katkıda Kayseri birincisi olmayı, öz kaynak kullanımında yüzde 90'lara varmayı, pancar kooperatifi ve şirketlerle birlikte Kayseri Şeker topluluğu olarak bir yıllık cirosunu 1.5 milyar liraya çıkarmayı başarmıştır.

Kamuya ait şeker fabrikalarından birinci guruptaki Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları için Özelleştirme İdaresi'ne yapılan başvuruyu, "Kayseri çiftçisi adına yapılan bir müracaat" olarak değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye'de bu iş en başarılı bir şekilde yöneten kuruluş konumundayız. Çiftçimiz, çalışanımız bizim çalışmalarımızdan oldukça memnun. İnanıyoruz ki devletimiz de bizim çalışmalarımızdan memnundur.

Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası yüksek oranda kar sağlayan ve aynı zamanda devletine de yüksek oranda vergisini verme şerefini taşıyan bir kuruluştur. Biz, bu çalışma ortamını daha geniş bir coğrafyada gerçekleştirelim, daha fazla fabrikalarda bu başarıyı ortaya koyalım, Kayseri Şeker'in çiftçilerine sağladığı ortamdan diğer bölgelerin çiftçileri de istifa etsin istiyoruz."