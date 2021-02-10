Kayseri Şeker'e akıllı tarım uygulaması firmasından ziyaret

Akıllı tarım uygulamaları üreticilerinden Netafim firmasının Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız ile beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Akıllı tarım uygulamaları üreticilerinden Netafim firmasının Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız ile beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü Hikmet Çetin ile Karadeniz Satış Temsilcisi Serdar Kırmacı'nın da katıldığı ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazır bulundu.

Ziyarette, katılımcılar Kayseri Şeker ve Netafim'in akıllı tarım teknolojileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Netafim Türkiye Genel Müdürü Parmaksız, Kayseri Şeker gibi kurumsal firmaların, çiftçilerin kaliteli tarım ürünleri yetiştirmesine yardımcı olacak akıllı sulama, sürdürülebilir tarım konularında çok önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım planlarının tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek, sistem ve uygulamalar üzerine olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin