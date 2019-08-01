Kayseri Şeker'den Tarihi Genel Kurul

Kayseri Şeker Fabrikasının 64 ncü Olağan Genel Kurulu 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan Genel Kurulda, Yönetim Kuruluna SPK onaylı üç bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ile Kayseri Şeker'de %11 lik hissesi bulunan Türkiye Varlık Fonunu temsilen de bir üye de dahil edildi ve böylece Genel Kurul Kayseri Şeker tarihinde ilklere de vesile oldu.Genel Kurula Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Tarık Tekin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifleri temsilcisi ve Pankobirlik İşletmeler Müdürü Eşref Dikmen, Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya, Elbistan Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Temsilcisi Muhsin Yılmaz ile diğer hissedarların temsilcileri de katıldı.

2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; "Pay sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon Türk lirası satış yapmış anonim ortaklıkların payları halka arz edilmiş sayılır" denilmektedir.

Bu bağlamda, son 10 yılda mali anlamda büyük bir değişim yaşayan ve geçen yıl özelleştirme ihalesi sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker fabrikası ile faaliyet alanını genişleten Kayseri Şeker, aynı zamanda halka arz için gerekli alt yapı çalışmalarını da bir bir hayata geçiriyor. Kayseri Şeker'in halka açık şirket haline gelmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile hisselerin Borsa İstanbul'da alınıp satılabilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi hale gelmesiyle daha profesyonel bir yönetim anlayışına sahip olunacağı belirtildi.01.05.2018-30.04.2019 dönemini kapsayan 2018 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü Kayseri Şeker 64. Olağan Genel Kurulunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 64 ncüsü düzenlenen Kayseri Şeker Olağan Genel Kurulu içerisinde biz de 9. Genel kurulu birlikte idrak ediyoruz. Bu da bizim için tabi ayrı bir gurur vesilesi bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu Genel Kurulu idrak ederken tabi 2011 yılını bir taraftan düşünmek zorundayız. 2011 yılında Kayseri Şeker Fabrikasını batak noktasında teslim aldığımızda yaptığımız genel kurul kolay bir genel kurul değildi. Ağır bir yükün altına yeni girilmişti ve yükün taşınması gerekiyordu bu güzide tesisin kurtarılması gerekiyordu. O sorumluluğu o zaman almıştık şimdi aradan geçen bu kadar zaman içerisinde 2011 yılından sonra en zor yıl hangisi diye düşünecek olursak 2018 yılı diye rahatlıkla ifade edebilirim.2018 yılı Türkiye'de tarım sektörü, şeker sektörü, pancar çiftçisi, pancar kooperatifleri açısından da oldukça zor geçti. Burada, genel ekonomik şartlardan etkilenen durumlar dışında tarım sektörünün içinde bulunduğu şartlardan etkilenen durumlar da var. Ama tabi şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin yaşanmış olmasından kaynaklanan problemleri de beraberinde hissettik ve yaşadık. 2018 yılı nisan ayında on tane şeker fabrikasının özelleştirme ihalesi yapıldı ve teslim edilmeye başlandı. Teslim edilen fabrikalar yeni sahiplerinin elinde ve çiftçinin de tedirginliği içinde zor şartlarda üretime başladı.

Biz de bu çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası olarak Turhal Şeker Fabrikasını bünyemize kattık bu bizim için bir gurur vesilesi Turhal Şeker Fabrikasını almak önemli bir adımdı, bunu başarabildiğimiz için kendimizi mutlu ve gururlu hissediyoruz. Allaha da şükrediyoruz böyle bir başarıyı bize nasip ettiği için gönül isterdi ki bizimki gibi kooperatif kuruluşları, kooperatifler, pancar kooperatifleri, pancar çiftçileri diğer özelleşen fabrikalara talip olsunlar onlar da alsınlar gönlümüz isterdi ya da keşke gücümüz yetseydi de biz daha fazlasını alsaydık diye içimden geçirmiyor değilim ama maalesef süreç bu şekilde olmadı.

Sektöre yeni giren kuruluşların elinde bu fabrikalar, faaliyet yapmak durumunda kaldı. Bu da pancar çiftçisi açısından zor bir süreçti. Sektör açısından da zorlukları beraberinde getirdi çünkü işi henüz bilmeyen bu sektörün yapısını henüz bilmeyen kuruluşlar elinde pancar çiftçisi de bir takım zorlukları sıkıntıları gidermek konusunda daha fazla sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar.

Televizyon programlarına ya da haberlere konu edildi. pek çok yerde yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla birlikte tabi sektörün büyük kuruluşları da farklı politikalar ortaya koymak durumunda oldular.

Bu farklı politikalar maalesef şu şekilde tezahür etti. herkes bir an önce başının çaresine bakmak elindeki şekeri bir an önce satmak ya da işte kendisine uygun olan kriterlere göre satmak gibi bir politika uyguladılar. kimi 12-14 ay vadelerle şekerini sattı kimisi %10-11-12 ıskontolarla şeker satmak durumunda kaldı. Biz bu zorlukları bu sıkıntıları yaşayacağımızı bildiğimiz için Kayseri Şeker olarak şunu en başta deklere ettik ve dedik ki biz hiçbir şekilde bu sene ıskonto uygulamayacağız dedik. Kayseri Şekerin de tarihinde muhtemelen iskontosuz şeker satışı yapıldığı ilk yılı geçen sene yaşamış olduk.

Geçtiğimiz sezonda her şeye zam gelmesine rağmen şekere zam gelmedi. Çiftçinin halini bir düşünün, akaryakıta, gübreye, tohuma, ilaca, makina ve teçhizata, işçiliklere her şeye zam geldi. Ama Çiftçinin girdilerdeki artışı karşılayacak bir gelir elde etmesi lazım. Zam verilmeden bu işin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı göz önüne alınarak sektörde liderlik yapacak kuruluşa, öncü adıma ihtiyaç olduğunu görerek bu sorumluluğu da üzerine alan Kayseri Şeker bu öncü adımı attı. Böylece sektörde Kayseri Şeker, sektörde bir ilki daha yaşattı ve Türk Şekerin dışında şeker satışına zam yapan ilk kuruluş olma özelliğini de geçen sene gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA