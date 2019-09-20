Kayseri Şeker'den 'Keykubat' ve 'Kayarge' isimlerine tescil

20.09.2019 10:50

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi almayı başaran Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, kabak çekirdeğinde 'Keykubat' ve 'Kayarge' isimlerini tescil ettirdi.



Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne 12 Şubat 2019 tarihinde yapılan başvuru sonucunda, bir ay gibi kısa sürede bitki çeşitlerinin ıslahı bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösterme yetkisini alan Kayseri Şeker, çerezlik kabak tohum ıslahı projesinde ilk tescil başvurularını 'Keykubat' ve 'Kayarge' isimlerini tescil ettirerek yapmış oldu.



Ülke genelinde Tarımsal Araştırmalar kapsamında 210 özel sektör kuruluşu arasında yer alan Kayseri Şeker, tarla bitkileri ve sebze dalında Kayseri'de yetki belgesine sahip ikinci firma oldu. Kayseri Şeker Ar- Ge biriminde tarımsal ıslah projeleri kapsamında şeker pancarı tohum ıslahı çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.



TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Kayseri Şeker'e ait Ar-Ge serasında yürütülmekte olan çerezlik kabak çekirdeği tohum ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyen Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve diğer yetkililer Şeker Ar-Ge Merkezi arazisinde birlikte inceleyip Proje yürütücülerinden bilgi aldılar.



Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Şeker Ar-Ge Merkezi'nin çalışmalarının, Kayseri Şeker'in ve çiftçinin geleceği açısından önemine dikkat çekti ve Ar-Ge Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını çiftçimizin geleceği olarak görüyorum. Biz Ar-Ge çalışmalarımızı şeker pancarı yanında diğer ürünlerde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için bu istikamette ilerlemeye çalışacağız. Genç ve dinamik ekibimizin bu işte büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına inanıyorum" dedi.



Öte yandan TUİK verilerine göre geçen yıl ülkemizde yetişen kabak çekirdeğinin yüzde 36'sının Kayseri'de yetiştiği 2019 yılı hasat döneminde ise üretiminin yaklaşık yüzde 42'sinin karşılanmasının beklenirken, tescilli tohumlardan elde edilecek verim artışı ve kalitenin de artması sayesinde bu oranın daha da artması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA