Kayseri Şeker'den ekonomiye can suyu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Şeker'den ekonomiye can suyu

Kayseri Şeker, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince çiftçiye ve ekonomiye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Kayseri Şeker'den ekonomiye can suyu
29.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:11

Kayseri Şeker, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince çiftçiye ve ekonomiye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Üreticisini bayramda da yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, ekonominin hareketlenmeye en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, 68 milyon liralık sulama ve bayram avansını çiftçiye ödeyerek, bölge ekonomisine adeta can suyu verdi.

Toplam 6 il, 21 bölge ve 421 köyde ekim yapan 14 bin 864 çiftçiye yapılan bu avans ödemesi ile çiftçinin sulama ile ilgili giderlerinin ve Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3 fabrikanın ekim sahasında bulunan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 14 bin 864 çiftçiye bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 333 milyon 478 bin 976 lira ödeme yaptıklarını belirterek, Kayseri Şeker'in Pandemi süreci de dahil her dönemde, çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydetti. Başkan Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince bugüne kadar 178 milyon 817 bin 679 lira ayni, 154 milyon 661 bin 297 lira ise nakdi avans ödemesi gerçekleştirdiklerini de söyleyerek; "Tarımın gelişmesi, çiftçinin kalkınması, sektörün ayakta durması ve Kayseri Şeker'in ebedi bir şekilde çiftçisine hizmet edebilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çiftçimize; 53 milyon 309 bin 106 lirası Sulama, 14 milyon 779 bin 970 lirası Bayram Avansı olmak üzere, toplamda 68 milyon 89 bin 76 lira ve genel toplamda ise 333 milyon lirayı aşan avans ödemelerimiz ile ekonomide hareketliliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, önemli bir nakit akışını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve Kayseri Şeker ailesinin Mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, birlik beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu nice bayramlar dilerim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ABDULBAKİ: şeker fabrikaları satıldı bitti gitti diyenler okusun bu haberleri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor Güncel
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı Güncel
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'kardeşim' dediği ismi transfer etti
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Özlem Zengin Osman Kavala
Magazin Emrah Ebru Şallı Dilan Çıtak Kerem Bursin
Spor Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kayseri Şeker'den ekonomiye can suyu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 09:22:43. #1.14#
title