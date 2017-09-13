Kayseri Şeker'den Çiftçiye Destek

Kayseri Şeker Fabrikası'nın pancar tarımı dışında hububat ve bakliyat için de sözleşmeli ekim yaptırması bölgede çiftçiliğe olan ilgiyi artırdığı bildirildi.



Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir gibi şehirlerde yaklaşık on bin çiftçiyle sözleşmeli olarak pancar ekimi yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, kuru fasulye, nohut, arpa, danelik mısır, yulaf, gibi ürünlerde sözleşmeli olarak ekim dönemi başlatan Kayseri Şeker, sözleşmeli olmasa da çiftçilerin ürettiği mercimek, silajlık mısır, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği yanında buğday gibi tahılların da Boğazlıyan Şarkışla ve Develi bölgelerinde bulunan 80 bin ton kapasiteli lisanslı depolarına konularak değerini bulmasına katkı sağladığı ifade edildi.



Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kayseri Pancar Kooperatifi ve iştiraklerinin katkılarıyla çiftçilerin gelirine katkı sağlamak amacıyla yaptığı bu çalışmaların, bölge çiftçileri tarafından takdirle karşılandığı vurgulandı.