Kayseri Şeker, çiftçiye çapa avansı ödemesini başlattı

Kayseri Şeker Fabrikası, 13 bin 876 çiftçiye 74 milyon 838 bin lira çapa avansı ödüyor.

Kayseri Şeker Fabrikası, 13 bin 876 çiftçiye 74 milyon 838 bin lira çapa avansı ödüyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarına bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 13 bin 876 çiftçiye, 74 milyon 838 bin lira çapa avansı ödenmeye başlandı.

Bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre ve ilaç şeklindeki ayni ve nakdi avanslar toplamında 259 milyon lira ödeyen Kayseri Şeker, ödenecek bu çapa avansı ile birlikte toplam rakamı 334 milyon 539 bin liraya çıkartmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye verilen desteğin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

Kayseri Şeker'in ülke ekonomisinin geliştirilebilmesi ve bereketli toprakların korunması adına sürdürülebilir tarımsal projeler ile Türkiye'de örnek gösterilen kuruluşların başında geldiğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Bunun en güzel örneği üreticisinin kalkınmasında ve üretimin devamlılığı noktasında hassasiyet gösterdiği avans ödemeleridir. Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından olduğunu iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün itibariyle Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan'dan oluşan 3 fabrikamıza bağlı ekim yapan toplam 13 bin 876 çiftçimize, 74 milyon 838 bin liralık çapa avansı ödemesini başlatıyoruz. Verdiğimiz bu destekle birlikte 2021-2022 kampanya döneminin henüz başlarında olmamıza rağmen üreticimize ayni ve nakdi olarak toplamda 334 milyon 539 bin liralık katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin