Kayseri Şeker'den Bünyan'a 10 milyon liralık yatırım
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Kayseri Şeker'den Bünyan'a 10 milyon liralık yatırım

Kayseri Şeker'den Bünyan'a 10 milyon liralık yatırım
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Ekonomi

Kayseri Şeker'in Bünyan ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı Pancar Bölge Müdürlüğü, Tarım Market, 10 dükkan ve 24 konut inşaatının temeli atıldı.

Kayseri Şeker'in Bünyan ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı Pancar Bölge Müdürlüğü, Tarım Market, 10 dükkan ve 24 konut inşaatının temeli atıldı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Bünyan'da düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Şeker'in inşaatına başlayacağı tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Özhaseki, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı da tebrik etti.

Akay ise herkesin yatırımdan kaçtığı bir dönemde böyle bir yatırımı Kayseri Şeker'in gücüyle hayata geçirmenin verdiği gururu taşıdıklarını belirtti.

Bünyan'da 2 blok halinde bir yatırım gerçekleşeceğini anlatan Akay, şunları kaydetti:

"1. blokta 10 dükkan ve 24 konut olacak şekilde bir proje gerçekleştiriliyor. 2. blokta ise bizim bölge müdürlüğümüz ve Tarım Market inşaatı gerçekleşecek. Kayseri Şeker'in Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta 12 bölge müdürlüğü var. Bunların içerisinde kendisine ait binası olmayan tek yer Bünyan'dı. İşte bu yatırımla Bünyan'da bu eksikliği gidermiş olacağız. Tarım Market ve bölge müdürlüğümüz inşallah önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Dükkan ve konutların da 24 aylık süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Projemizin yaklaşık 10 milyon lira gibi yatırım bedeli var."

Çiftçilerin sulamayla ilgili taleplerine de değinen Akay, Bünyan'da pancar tarımının yarısından fazlasının dere ve su kuyularıyla yapıldığına dikkati çekerek, barajlardan su temin edilebilmesi için ilçeye su yolu yapılmasını talep etti.

Arpa ve buğdayda olduğu gibi pancar çiftçisinin de taban fiyat beklentisi içerisinde olduğunu aktaran Akay, bunun da karşılanabilmesi için şeker fiyatlarında da bir artış beklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından inşaatın temeli atıldı.

Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri il başkan yardımcıları, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak ve mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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