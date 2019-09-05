Kayseri Şeker'den amatör spora büyük destek

05.09.2019 15:39

Kayseri Şekerspor'un Amatör spora desteği devam ediyor. Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, 2019-2020 Futbol sezonunun tüm spor camiasına hayırlı olmasını ve kazasız belasız bir sezon geçirilmesini temenni etti.



Kulüp Başkanı İbrahim Dayı; Kayseri Şekerspor Kulübünün 2018-2019 sezonunda, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-19 ve süper amatör futbol liglerine 173 lisanslı sporcu ile katılım sağladıklarını, 2019-2020 sezonu için ise U-11, U-14, U-15, U-16 - U-17 ve süper amatör olmak üzere 6 gurupta müsabakalara katılacaklarını belirtildi.



İbrahim Dayı; Kayseri Şeker spor kulübü olarak her yıl bütün masrafları Kayseri Şeker Fabrikası tarafından karşılanmak üzere yaz spor okulları açıldığını, açılan bu yaz spor okullarında futbol yanında boks ve satranç branşları dahil olmak üzere 600 öğrenciye imkanlar sağlanarak sertifika verildiğini, buradan seçilen yetenekli gençlerin Kayseri amatör spor kulüpleri başta olmak üzere amatör spora kazandırıldığını belirtti.



Başkan Dayı ayrıca; 30 güreşçi ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve Ülkemizi temsil ettiklerini ve aldıkları başarılarla gurur kaynağı olduklarını söyledi.



2019-2020 Amatör spor sezonu başlangıcından itibaren 200 lisanslı sporcunun antrenmanlara katıldığını belirten Kulüp Başkanı İbrahim Dayı; Kayserispor Kulüp yöneticilerinin talepleri halinde hiçbir ücret almadan 2018-2019 sezonunda 3 sporcu, 2019-2020 sezonunda 7 sporcunun Kayseri Spor alt yapısına bu şartlarda transferlerinin yapıldığını, sezon içerisinde bu sporculardan bir sporcunun Süper ligde oynama hakkını kazanırken bir sporcunun Antalya Kepez Belediye spora transferi, bir sporcunun Amasyaspor Akademisi, bir sporcunun Sivasspor akademisini kazandıklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA