Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci

23.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:20

Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa'da üçüncü toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pankent'te 87, Pandoğa'da 44 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay imzaladı.

Törende konuşan Akay, uzun süren görüşmelerin ardından sonuca ulaştıklarını belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve kamu kuruluşlarının yapmış olduğu zamları göz önüne aldığımızda, Kayseri Şeker'in farklılığı burada da kendisini açıkça göstermiş oldu. Kayseri Şeker şimdiye kadar olduğu gibi bugün de çalışanlarını memnun edebilecek bir tavır içerisinde olmuştur. Bizler Kayseri Şeker ile iştirakleri arasında bir farklılık olsun istemiyoruz. Çalışanlarımızın sosyal ve ücret hakları bakımından, her konuda aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz."

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise en iyi toplu iş sözleşmelerini Kayseri'de imzaladıklarını aktardı.

Gök, "Ülkemizin şartlarında, mülteci sayısının 4 milyona ulaştığı, işsizlik rakamlarının 5 milyona dayandığı bir ortamda, bu şartlarla rekabet eden kurumsal yapıya ulaşmış kurumlarımızın ayakta durması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun sağlanması ve bir kuruş dahi alın terinizin zayi edilmemesi için mücadelemizi, var gücümüzle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA