Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı
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Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı

Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri, Boğazlıyan, Turhal Şeker Fabrikaları ve Kayseri Şeker iştiraklerinde çalışan bin 385 işçiyi kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Kayseri, Boğazlıyan, Turhal Şeker Fabrikaları ve Kayseri Şeker iştiraklerinde çalışan bin 385 işçiyi kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Kayseri Şeker ile Şeker-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonunda ortaya çıkacak sonuç, 2 yıllık bir dönemi kapsayacak.

Kayseri Şeker Fabrikası toplantı salonunda başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri ilk toplantısına Kayseri Şeker adına, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, Turhal Şeker Fabrikası adına Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel, Boğazlıyan Şeker Fabrikası adına Fabrika Koordinatörü Ümit Almak, Kayseri Şeker İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın, Şeker-İş Sendikası adına Genel Sekreter Ferdi Şengül, Mali sekreter İlhan Özyurt ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı katıldı.

60 gün içerisinde neticeye varılması beklenen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdiğinde, Kayseri Şeker'de 29. kez, İştiraklerinde ise 4. kez imzalanmış olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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