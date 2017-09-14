Kayseri Şeker'de Tatbikat Yapıldı

Kayseri Şeker Fabrikasında, acil durum ve yangın tatbikatı yapıldı.



Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, yapılan acil durum ve yangın tatbikatıyla muhtemel yangın sırasında yapılacaklar ele alındı.



Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik itfaiye personeli ile itfaiye aracının hazır bulunduğu tatbikatta, yangın yerindeki tehlikeler, yangın malzeme bilgisi, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan temiz hava solunum setleri, söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, tehlikeli kimyasallar, yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı kuralları ile uygulamada dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirme yapıldı.



Tatbikattı, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez ve yardımcıları ile Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da takip etti.