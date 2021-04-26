Kayseri Şeker'de Genel Müdürlüğe vekaleten İsmail Gedik atandı
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Kayseri Şeker'de Genel Müdürlüğe vekaleten İsmail Gedik atandı

Kayseri Şeker'de Genel Müdürlüğe vekaleten İsmail Gedik atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şeker'de geçtiğimiz hafta boşalan Genel Müdürlük görevine vekaleten, Şirketin Muhasebe ve Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İsmail Gedik atandı.

Kayseri Şeker'de geçtiğimiz hafta boşalan Genel Müdürlük görevine vekaleten, Şirketin Muhasebe ve Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İsmail Gedik atandı.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulunca 26.04.2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Gedik, Şirketin Muhasebe ve Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1966 yılında Çorum'da dünyaya gelen İsmail GEDİK, Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak, Türkiye'de çeşitli firmalarda görev yapan Gedik, 2014 yılında Kayseri Şeker'de Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamış ve ardından 2016 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Gedik, evli ve 2 çocuk babasıdır. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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