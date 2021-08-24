Kayseri Şeker'de acil durum ve yangın tatbikatı
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Kayseri Şeker'de acil durum ve yangın tatbikatı

Kayseri Şeker'de acil durum ve yangın tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şeker Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fabrika sahası ve İşletme Binası önünde Afet-Tahliye ve Yangın Tatbikatı yaptı.

Kayseri Şeker Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fabrika sahası ve İşletme Binası önünde Afet-Tahliye ve Yangın Tatbikatı yaptı.

Kayseri Şeker Birim Müdürlerinin ve Personelin katıldığı tatbikatta çalınan acil durum sireni ile personelin kontrollü bir şekilde tahliyesi ve olası bir yangın esnasında yapılması gerekenler, Fabrika İşletme Binası içerisinde mahsur kalan personellerin kurtarılması ve tahliyesi gibi konular personele uygulamalı olarak gösterildi. Ardından İşletme Binası önünde yakılan ateş ile yangına müdahale, yangın söndürme teknikleri ve yangında alınması gereken önlemler, uygulamalı olarak personele anlatıldı.

Kayseri Şeker İtfaiye Birimi Personeli daha sonra yakılan ateşe yüksekten ve yerden müdahale ederek, olası bir yangında nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösterdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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