Kayseri Şeker, çiftçisinin ürettiği şekeri Afrika'ya ihraç etti
İç piyasada şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Kayseri Şeker, 2019 yılında ihraç kayıtlı şeker üreten kuruluşlar arasına girdi ve Nijer'e ilk etapta 240 ton şeker ihracatı yaptı.
06.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:26
İç piyasada şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Kayseri Şeker, 2019 yılında ihraç kayıtlı şeker üreten kuruluşlar arasına girdi ve Nijer'e ilk etapta 240 ton şeker ihracatı yaptı.
Kaynak: Dunya.com