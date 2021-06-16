Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor

Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şeker Yeşilhisar'da çiftçilere 25 TL/ton'dan capa avansı ödemesi yaptı.

Kayseri Şeker Yeşilhisar'da çiftçilere 25 TL/ton'dan capa avansı ödemesi yaptı.

Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Barış Koca yaptığı açıklamada; "Pancar Bölge Müdürlüğü olarak 2021 üretim yılında sözleşmeli pancar üretimi yapan 769 çiftçiye 6 milyon 318 bin TL nakit olarak çapa avansını 16 haziran 2021 de ödeme yaptık" dedi. Bölge çiftçileri adına konuşan Burhan Ceylan ise; her yıl olduğu gibi Haziran ayında çapa avansı, Temmuz'da sulama avansı olmak üzere nakit avanslarla çiftçisine destek veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkürlerini iletti. Burhan Ceylan "Her zaman başkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Arkadaşları görünce inanamadı! Nöroloji doktoruna sokak ortasında silahlı saldırı
Arkadaşları görünce inanamadı! Nöroloji doktoruna sokak ortasında silahlı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:11:18. #1.13#

title